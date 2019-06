Hessisches Schulrecht zwingt NBS-Absolventen zum Nachsitzen

Abgang ohne Zeugnis

+ © Ziesecke Engagierte Abgänger: Stufenleiter Robert Kirchner (rechts) und Erster Stadtrat Jörg Rotter (links) ehrten Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs, die sich durch besonderes soziales Engagement ausgezeichnet hatten. © Ziesecke

Erst der akademische Teil, dann die Party: Die Nell-Breuning-Schule verabschiedete an einem Tag jene 174 Neunt- und Zehntklässler, die ihre Abschlüsse erreicht haben und nun die Schule in verschiedene Richtungen verlassen. Oder an der Oberstufe bleiben.