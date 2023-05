Abzugshaube gerät beim Kochen in Brand: Haus unbewohnbar

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine 82-Jährige in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) muss für eine Weile aus ihrem Haus ausziehen, weil die Dunstabzugshaube in Brand geriet. Nach Angaben der Frau brach das Feuer am Freitagabend während des Kochens aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf die Küchenmöbel über. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Raunheim - Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die 82-Jährige kann vorübergehend bei Verwandten schlafen. dpa