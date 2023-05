ADAC zeigt: Das sind die besten Campingplätze in Südhessen

Von: Maibrit Schültken

Camping-Boom erreicht 2022 Rekordhoch - Bayern Nummer 1 (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Für den nächsten Sommerurlaub auf dem Campingplatz muss man nicht weit reisen. Der ADAC präsentiert seine Favoriten in Südhessen.

Frankfurt – Die warmen Monate stehen vor der Tür. Endlich können lange Radtouren oder Wanderungen durch die grünen Wälder Hessens wieder zum Alltag werden. Lange Tage und warme Sommernächte machen diese Zeit für viele zur schönsten des Jahres.

Spätestens seit Corona gehört der Campingplatz zu den Top-Reisezielen für den Sommerurlaub. Vor allem für Familien mit Kindern bietet der Ausflug mit dem Zelt oder Wohnwagen allerhand Abwechslung und Abenteuer. Gleichzeitig lässt sich fast nirgendwo sonst ein besserer Ausstieg aus dem hektischen Alltag finden.

Campingplätze in Südhessen: Das sind die Favoriten des ADAC

Unter den vielseitigen Campingplätzen in Hessen findet jeder und jede den passenden Ort für den nächsten Urlaub. Der ADAC stellt eine Liste der 10 Favoriten im Bundesland vor. Die nachfolgenden fünf befinden sich in Südhessen und sind definitiv eine Reise wert.

Platz 1: Camping Park Hammelbach – Gras-Ellenbach

Eine fast schon Spa-ähnliche Atmosphäre bietet dieser Campingplatz dank der öffentlichen Saunalandschaft, einem Ruhepavillon und der idyllischen Aussicht. Auch zum Schwimmen steht das eigene Tauchbecken und nahegelegene Freibad zur Verfügung. Hier fällt eine Auszeit vom Alltag besonders leicht. 4,7 von 5 Sternen in der Bewertung spiegeln laut ADAC die Zufriedenheit der Gäste wider.

Platz 2: Campingplatz am Rhein – Rüdesheim

Mitten im Rheingau und nur knapp einen Kilometer entfernt vom historischen Stadtzentrum liegt dieser Campingplatz in Südhessen direkt am Rhein. Er kombiniert das typische gemütliche Camping-Flair mit der Möglichkeit, kulturelle Ausflüge zu den Rüdesheimer Adelshöfe oder der Brömserburg zu unternehmen. Auch Badeliebhaber kommen im nahegelegenen Hallen- oder Freibad auf ihre Kosten. Mit einer Gästebewertung von 4,6 von 5 Sternen ist der Campingplatz am Rhein laut ADAC eine klare Empfehlung.

Platz 4: Rhön Camping-Park – Wüstensachsen

Dieser Campingplatz bietet eine Aktivität der besonderen Art. Wer schon immer einmal hoch über die Wolken fliegen wollte, kann sich diesen Traum hier erfüllen. Im nahegelegenen Segelflugzentrum Wasserkuppe starten die Modellflugzeuge aus dem eigenen Wartungsraum. Egal ob Gleitschirmfliegen oder Segelflugzeug, der Rhön Camping-Park in Südhessen ermöglicht einen unvergesslichen Aufenthalt. Laut ADAC, der eine Bewertung mit 4,6 von 5 Sternen dokumentiert, lohnt sich ein Besuch allemal.

Für viele gehört eine Radtour durch den Wald fest zum Campingurlaub. © Bernd Weißbrod/dpa

Platz 3: Seecamping Mainflingen – Zellhausen

Hier ist der Name Programm. Die Besucher dürfen sich in diesem Naturparadies gleich auf drei Seen freuen: einen Badesee inklusive Sandstrand, einen Angelsee und einen Naturschutzsee. Wer den Sommer am liebsten in und um das Wasser verbringen möchte, der ist auf diesem Campingplatz in Südhessen an der richtigen Adresse. Aber der ADAC-Favorit hat viele Gesichter, denn auch Ausflüge nach Frankfurt oder das charmante Seligenstadt sind möglich. Mit laut ADAC 4,5 von 5 Sternen kann der abwechslungsreiche Campingplatz viele Gäste von sich überzeugen.

Platz 5: Campingplatz Mainkur – Maintal

Camping und Städtetrip? Das geht auch auf dem Campingplatz Mainkur in nur neun Kilometern Entfernung zu Frankfurt. Wer die Metropole in Südhessen entdecken will und gleichzeitig nicht auf eine gemütliche Natur-Atmosphäre am Main verzichten will, sollte sich diesen Campingplatz genauer anschauen. Hier ist ein abwechslungsreicher Erholungs- und Aktivurlaub möglich. Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen die Besucher bis mitten in das Stadtzentrum, wo die Möglichkeiten endlos sind. Mit einer Gästebewertung von 4,1 von 5 Sternen begeistert der Campingplatz laut ADAC zahlreiche Gäste. (Maibrit Schültken)