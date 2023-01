Weltrekord in der Rhön aufgestellt! Duo spielt 24 Stunden lang Harmonika

Adrian Kehr (links) und Martin Tschernko - hier im Moment des Triumphs - haben 24 Stunden lang im Weyherser Bürgerhaus Harmonika gespielt. © Max Wenisch

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Adrian Kehr und Martin Tschenko sind seit Sonntagmittag die Weltrekordhalter im Harmonika-Spielen. Dafür gaben sie ein 24-Stunden-Konzert im Bürgerhaus Weyhers.

Update vom 22. Januar, 15.11 Uhr: Adrian Kehr (38) aus Poppenhausen und Martin Tschenko (21) aus Beilburg im österreichischen Kärnten haben es geschafft: Sie sind Weltrekordhalter im Harmonika-Dauerspielen. 24 Stunden - von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, - war ihre Musik im Weyherser Bürgerhaus und in einem Livestream im Internet zu hören.

Rhön: Weltrekord geknackt! Duo spielt 24 Stunden lang Harmonika

Als es die 24-Stunden-Marke geknackt hatte, war das Duo noch so in seinem Element, dass es den Triumph zunächst gar nicht mitbekam und eine Zugabe spielte.

Knapp 1200 Zuschauer verfolgten den Moment über YouTube. Ins Weyherser Bürgerhaus waren 300 Menschen gekommen. Eine Handvoll von ihnen schlug sich dort mit den beiden Musikern sogar die Nacht um die Ohren. Bei ihnen bedankten sich Kehr und Tschenko besonders.

Die Urkunde überreichte ihnen der Harmonika-Weltmeister von 2011, René Kogler. Dieser vertrat den krankheitsbedingt verhinderten Herbert König vom österreichischen Rekordinstitut.

Und was macht man als frischgebackener Weltrekordler? „Jetzt erstmal ein Bier“, kündigte der erschöpfte Kehr im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Erstmeldung vom 21. Januar, 6.44 Uhr:

Weyhers - Der Weltrekord lässt sie nicht los: Adrian Kehr und Martin Tschernko wagen ab heute, Samstag, 12 Uhr, im Bürgerhaus Weyhers einen Anlauf, den Weltrekord im 24-Stunden-Harmonika-Spielen aufzustellen. Es ist der zweite, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Es soll dieses Mal nichts schief gehen: Kameras, Mikrofone, Bildschirme, Beleuchtung, Leinwand, buntes Bühnenbild und Internetverbindung sind auf und um die Bühne des Bürgerhauses Weyhers aufgebaut, um das 24-Stunden-Harmonika-Konzert von Adrian Kehr und Martin Tschernko zu einer großen, bunten Veranstaltung mit Publikum zu machen.

Große Datenträger sollen den Rekordversuch aufzeichnen und archivieren. Ein mehr als ein Dutzend Helfer umfassendes Team unterstützt im Hintergrund. Zudem wird ein Vertreter des Rekordinstituts anwesend sein, damit es auch offiziell wird. „Wir werden es bestimmt schaffen“, sagt Kehr zuversichtlich über den Weltrekordversuch im 24 Stunden Harmonika spielen.

Rhön: Weltrekordversuch - Duo will 24 Stunden Harmonika spielen

Kehr und Tschernko kennen sich aus mit dem Harmonikaspielen: Kehr, 38, spielt seit seiner Jugend – anfangs Akkordeon, seit Mitte 20 auch Harmonika – und tritt bei Festen und Veranstaltungen auf. Zudem betreibt der Speditionskaufmann nebenberuflich einen kleinen Laden in seinem Heimatort Poppenhausen (Kreis Fulda), in dem er Harmonikas verkauft; zudem gibt er 150 Schülern Musikunterricht. Weil Tschernko, 21, seit ein paar Jahren Kehr in Social-Media-Themen berät, kennen sich beide. Der Österreicher spielt seit seiner Kindheit ebenfalls Harmonika.

Der Weltrekordversuch sei anfangs eine „Schnapsidee“ gewesen, erzählt der Rhöner. Mitten in der Coronavirus-Pandemie im November 2021. Bei Planungen für eine Werbekampagne rund um die Harmonika habe man geflachst, doch dafür gemeinsam zwölf Stunden das Instrument zu spielen. Daraus sei der Plan erwachsen, einen 24-Stunden-Weltrekordversuch zu machen.

Den ersten Anlauf nahm das steiermärkisch-osthessische Duo fast auf den Tag genau vor einem Jahr in Graz: Weil die Pandemie keine Veranstaltungen zuließ, spielten die beiden in Tschernkos Haus. Das Konzert wurde live im Internet gestreamt. Weil YouTube das Video jedoch kurz darauf automatisch löschen ließ, wurde der Versuch nicht anerkannt. „Damals haben uns teilweise 900 Zuschauer im Internet zugesehen“, berichtet Adrian Kehr.

Termin Der Rekordversuch im 24 Stunden Harmonika spielen startet am Samstag (21. Januar) um 12 Uhr im Bürgerhaus von Ebersburg-Weyhers. Der Einlass für das Publikum beginnt um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist rund um die Uhr kostenfrei. Für hartgesottene Fans gibt es sogar einen Schlafraum. Gelingt der Versuch, wird es am Sonntag ab 12 Uhr eine kleine Feier geben.

Wegen dieser Erfahrung „haben wir es diesmal leichter“, urteilt der 38-Jährige. In den vergangenen Wochen haben beide täglich mehrere Stunden trainiert – zum einen 300 Lieder einstudiert, zum anderen sich mit Gymnastikbändern und -übungen Körperpartien gezielt gestärkt. Denn: „Es wird irgendwann der Punkt kommen, an dem das Spielen weh tut“, sagt der Poppenhausener und erklärt, dass bei dem Rhöner Rekordversuch jeder Musiker nur fünf Minuten je Stunde pausieren darf – entweder für eine Toiletten- und Essenspause, um das Instrument zu wechseln oder sich einmal locker zu machen.

Weyhers: Harmonika-Duo will Weltrekord im Bürgerhaus aufstellen

Arme, Schultern und Rücken werden dennoch irgendwann zu schmerzen beginnen, Hautstellen aufgescheuert und aufgeschürft. Ein Medizin-Team werde daher in Weyhers Bandagen, Schmerzgel und Pflaster bereithalten. Zudem soll das Publikum unterstützen und für Ablenkung sorgen. Dieses kann sich auf mehr als 300 einstudierte Lieder freuen. „Die könnten so für elf, zwölf Stunden reichen; dann geht‘s von vorne los“, erklärt Kehr. (Lesen Sie auch: Sportler aus dem Main-Kinzig-Kreis knacken Weltrekord auf Unterwasser-Fahrrad)

Für zusätzliche Kurzweil bis zum Sonntagmittag sollen verschiedene Kostüme und auf die Lieder abgestimmte Bühnenbilder sorgen. Kehrs Resümee: „Wir werden es bestimmt schaffen.“