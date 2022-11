Ärzte rufen zum Protest gegen „feindliche und respektlose Politik“ auf

In Hessen blieben am Mittwoch zahlreiche Arztpraxen geschlossen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Erneut ruft die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen zur Schließung von Haus- und Facharztpraxen auf, aus Protest gegen die aktuelle Politik. In Fulda gehen die Ärzte noch einen Schritt weiter. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - In ganz Hessen bleiben am Mittwoch zahlreiche Haus- und Facharztpraxen geschlossen. Mit dem zweiten Protesttag innerhalb weniger Wochen will die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) nach eigener Darstellung „gegen die derzeit feindliche und respektlose Politik gegenüber der ambulanten Versorgung demonstrieren“. In Fulda gehen die niedergelassenen Ärzte noch einen Schritt weiter und rufen zu einer Demonstration auf.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ärzte in Fulda auf die Straße gehen, um den aktuellen politischen Kurs zu kritisieren. Bereits am 12. Oktober fand eine Demonstration auf dem Uniplatz statt. Etwa 150 Menschen sind damals zusammengekommen, um solidarisch zu zeigen, dass sie für eine gemeinsame Sache kämpfen: Respekt und Anerkennung gegenüber niedergelassenen Ärzten. Vor Ort waren neben Ärzten des Ärzteteams Osthessen auch Mitarbeiter des Herz-Jesu-Krankenhauses und andere Unterstützer.