Ärztinnen und Ärzte demonstrieren gegen Gesundheitspolitik

An einer Tür zu einer Arztpraxis hängt ein Schild mit der Aufschrift „Die Praxis bleibt geschlossen“. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hessische Patientinnen und Patienten müssen sich in dieser Woche erneut auf einen Ärzte-Streik einstellen. Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik wollen Tausende Medizinerinnen und Mediziner an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Praxen schließen und in Frankfurt gemeinsam demonstrieren. Erwartet werden nach Angaben der Ärzteverbände Praxisteams aus ganz Hessen.

Frankfurt/Main - Unter dem Motto „Wir sehen schwarz für die Zukunft Ihrer Versorgung“ will das Gesundheitspersonal für eine bessere Bezahlung sowie einen Inflationsausgleich demonstrieren. Die Verbände fordern außerdem die Wiedereinführung der zum 1. Januar dieses Jahres gestrichenen Neupatientenregelung, die Ärztinnen und Ärzten finanzielle Anreize gegeben hatte, neue Patienten aufzunehmen. dpa