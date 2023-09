AfD beginnt Wahlkampfendspurt mit Attacken auf Ampel

Wahlkampf der AfD zur Landtagswahl. © Andreas Arnold/dpa

„Idioten“ sind nach Darstellung der AfD-Chefin in Berlin an der Macht. Heizungsgesetz, Migration und innere Sicherheit sind die Hauptthemen der Partei für die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Landespolitik spielt eher eine Nebenrolle.

Gelnhausen - Mit scharfen Angriffen gegen die Berliner Ampel-Koalition und die CDU hat sich die AfD auf den Wahlkampfendspurt in Hessen eingestimmt. „Wir werden von Idioten regiert“, sagte die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel am Samstag in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) mit Blick auf Berlin. Weidel, ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla und der hessische Spitzenkandidat Robert Lambrou warfen der Bundesregierung vor rund 900 jubelnden Anhängern eine völlig verfehlte Asyl-, Innen- und Energiepolitik vor.

Aber auch die Union trage Schuld am derzeit schlechten Zustand Deutschlands: „Die CDU hat mit dem ganzen Spektakel angefangen, die Kernkraftwerke abgeschaltet und die Grenzen geöffnet“, sagte Weidel. Besonders viel Beifall erhielt sie für Attacken auf die SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Diese missachte das Parlament, schwänze Sitzungen und missbrauche den Verfassungsschutz zum Ausspionieren der AfD. „Diese Person verdient kein Amt“, sagte Weidel.

Lambrou warb um enttäuschte CDU-Wähler. Die „bürgerliche, konservative und freiheitliche Kraft“ in Hessen sei die AfD. „Wer CDU wählt, bekommt die Grünen“, warnte er vor einer Fortsetzung des derzeitigen schwarz-grünen Regierungsbündnisses in Hessen. Chrupalla kritisierte die FDP wegen ihrer Mitverantwortung für die Politik der Bundesregierung wie zuletzt bei der Verabschiedung des Heizungsgesetzes: „Die FDP kann man nicht wählen, sie sind zum Erfüllungsgehilfen für den Untergang Deutschlands geworden.“

Vor der voll besetzten Halle, in der sich die AfD-Spitze und ihre Anhänger versammelt hatten, demonstrierte ein Bündnis aus mehreren Parteien und gesellschaftlichen Gruppen gegen die Veranstaltung. Die AfD ist auf Bundesebene vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und wird beobachtet. dpa