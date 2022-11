Agentur für Arbeit stellt Arbeitslosenzahlen für Oktober vor

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit leuchtet. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit will am heutigen Tag (10 Uhr) die Oktober-Zahlen für den hessischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt bekanntgeben. Nachdem die letzten Monate die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer vor allem durch Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine gestiegen war, sank sie im September erstmals wieder. Insgesamt waren 171 161 Frauen und Männer in Hessen ohne Job gemeldet.

Frankfurt/Main - Das entsprach einer Quote von 5,0 Prozent.

Für das Ausbildungsjahr 2021/2022 meldeten hessische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über 34 000 Ausbildungsplätze - vier Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu werden sich Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) und der Leiter der Regionaldirektion, Frank Martin, in der mittelhessischen Stadt Lich informieren. dpa