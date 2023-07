Aktion gegen illegales Glücksspiel: 21 Strafanzeigen

Teilen

Spielautomaten stehen in einer Spielbank. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen illegales Glückspiel haben hessische Polizisten diese Woche mehr als 80 Wettbüros, Spielhallen und Szenetreffs kontrolliert. Bei der landesweiten Aktion am Dienstag wurden 21 Strafanzeigen gestellt und 78 Ordnungswidrigkeiten erfasst, wie das Innenministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Einsatzkräfte kontrollierten knapp 200 Menschen und stellten sieben Glücksspielautomaten sicher.

Wiesbaden - Eine Gaststätte in der Kasseler Innenstadt wurde den Angaben zufolge geschlossen, da trotz laufenden Spielbetriebs kein Verantwortlicher vor Ort war. Neben 177 Beamtinnen und Beamten aus allen hessischen Polizeipräsidien und der Bereitschaftspolizei seien auch Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsbehörden an den Kontrollen beteiligt gewesen, teilte das Ministerium mit. dpa