Al-Wazir: Bei Wahlsieg Einsatz für noch mehr Sicherheit

Auf dem Parteitag der Grünen in Hessen steht Tarek Al-Wazir auf der Bühne und bedankt sich nach seiner Rede. © Tim Würz/dpa

Nicht nur die CDU betont im Wahlkampf gerne das Thema Sicherheit. Auch eine andere Partei will sich damit in Hessen profilieren.

Wiesbaden - Hessens grüner Ministerpräsidenten-Kandidat Tarek Al-Wazir will sich nach einem Wahlsieg noch mehr für Sicherheit einsetzen. Zwar sei die Straßenkriminalität bereits zurückgegangen, sagte der hessische Vize-Regierungschef am Montag in Wiesbaden. Da aber vor allem Jüngere straffällig würden, wolle er sich nach der Landtagswahl am 8. Oktober für eine Stärkung der Häuser des Jugendrechts einsetzen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe arbeiten hier unter einem Dach zusammen, um zügig auf junges kriminelles Handeln zu reagieren.

Al-Wazir stellte ein Elf-Punkte-Programm für die nächste fünfjährige Wahlperiode in Hessen vor. Dazu zählen auch Vorschläge für einen sechs Milliarden Euro schweren Klima- und Transformationsfonds sowie 20.000 neue Kita-Plätze. Mädchen und Jungen in weiterführenden Schulen sollen Tabletcomputer bekommen. Die Grünen wollen ihnen auch mehr Einblicke in die Berufswelt ermöglichen, beispielsweise den Besuch von gleich fünf Firmen an fünf Tagen in einer Woche.

Zudem wollen die Grünen in jedem Landkreis regionale ärztliche Versorgungszentren einrichten und erreichen, dass in jedem Dorf mindestens einmal pro Stunde ein Bus oder die Bahn hält. Der Kampf gegen Fachkräftemangel soll laut dem Wirtschaftsminister Al-Wazir mit einer Bündelung von Projekten Chefsache in der Staatskanzlei werden.

Weiterhin soll Hessen nach drei Dürrejahren mit 30 Millionen neu gepflanzten Bäumen bis 2030 wieder klimastabil werden. Al-Wazir bekräftigte auch, dass 60.000 neue Wohnungen in Ballungsräumen entstehen sollen - bei 10.000 davon, sogenannten Hessen-Wohnungen, mit günstigen Mieten und einer Sozialbindung für 50 Jahre.

Der Grünen-Politiker will CDU-Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) das Amt abjagen. Beide regieren derzeit zusammen in einer Koalition. Diese könnte Schwarz-Grün nach jüngsten Umfragen rein rechnerisch auch in einer dritten Legislaturperiode fortsetzen. dpa