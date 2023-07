Al-Wazir stellt Maßnahmen zur Fachkräftesicherung vor

Teilen

Tarek Al-Wazir auf der Bühne. © Tim Würz/dpa

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will heute bei einem Pressetermin in Wiesbaden erläutern, was die Landesregierung gegen den Fachkräftemangel unternimmt. Wie das Ministerium vorab mitteilte, fehlen landesweit mindestens 50 000 Fachkräfte. Der Wirtschaftswandel stelle die Arbeitswelt zusätzlich vor Herausforderungen. „Ein Schlüssel für die Fachkräftesicherung ist neben einer qualifizierten Zuwanderung insbesondere die duale Berufsausbildung sowie die Weiterbildung“, teilte Al-Wazir mit.

Wiesbaden - Bei dem Termin im Wirtschaftsministerium wird auch der Vorsitzende der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin, dabei sein. Thema wird auch die Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. dpa