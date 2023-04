Al-Wazir stellt Studie zu Lebensstandard vor

Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen), Wirtschaftssminister von Hessen, schaut in die Kamera. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie ist es um den Wohlstand in Hessen bestellt? Zu dieser Frage hat das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden eine Studie in Auftrag gegeben: Den Regionalen Wohlfahrtsindex. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellt die Ergebnisse am Montag (10.00 Uhr) vor. „Zur Messung des Wohlstands reichen wirtschaftliche Kenngrößen wie das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr aus“, teilte er vorab mit.

Wiesbaden - Der Wohlfahrtsindex berücksichtige auch ökologische und soziale Aspekte.

Die Untersuchung stammt vom Institut für interdisziplinäre Forschung der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. dpa