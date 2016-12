Alkoholisierter Mann fährt zur Polizei und gesteht Unfallflucht

Späte Reue

Kassel - Ein alkoholisierter Mann ist in Kassel mit seinem Auto zur Polizei gefahren und hat dort eine Unfallflucht gestanden.

"Nun muss er sich auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten", berichtete die Polizei am Donnerstag. Er hatte über 0,9 Promille Alkohol intus. Der 42-jährige Mann war zunächst am Mittwochmorgen in Kassel mit seinem Auto einem anderen Wagen aufgefahren und dann geflüchtet. Am Abend fuhr er zur Polizei und gestand seine Tat, dabei rochen die Beamten den Alkohol. (dpa)

