Als Sommer-Neuzugang: Eintracht vor Verpflichtung von Pacho

Teilen

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © Christian Kolbert/dpa/Archivbild

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Ecuadorianers William Pacho für die neue Spielzeit. Nach Informationen der „Frankfurter Rundschau“ ist der Transfer des 21 Jahre alten Innenverteidigers von Royal Antwerpen so gut wie sicher. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen.

Frankfurt/Main - „Er ist ein interessanter Spieler und wir beschäftigen uns auch mit ihm“, sagte Sportvorstand Markus Krösche dem TV-Sender Sky. „Er ist sicherlich jemand, der interessant für uns sein kann, aber es gibt auch viele andere Spieler, die das ebenfalls sein könnten.“

Pacho könnte Evan Ndicka ersetzen, der den Bundesligisten womöglich im Sommer ablösefrei verlässt. Auch der Vertrag des Japaners Daichi Kamada läuft aus. „Wir haben den Spielern aufgezeigt, welchen Plan wir haben, wie wir sie sehen, wo wir mit Eintracht Frankfurt hinwollen und wie wir die Rolle der beiden bewerten“, sagte Krösche und fügte hinzu: „Aber man wird sehen, wie sie sich letztendlich entscheiden. Das Wichtigste ist, dass sie sich auf ihre Leistung und Eintracht Frankfurt konzentrieren. Das machen sie.“ dpa