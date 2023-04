Am Steuer eingeschlafen: Frau fährt in geparkte Pkw

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 39-Jährige ist vermutlich am Steuer ihres Autos eingeschlafen und hat einen Unfall in Wiesbaden verursacht. Ihr Wagen kam Sonntagnacht rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei am Straßenrand geparkte Autos, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wiesbaden - Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw der Frau und landete auf dem Dach. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden. Die Fahrerin blieb unversehrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 36.000 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher. dpa