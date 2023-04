Am Tag der Arbeit: Radprofis starten bei Eschborn-Frankfurt

Sam Bennett von Bora-hansgrohe jubelt nach seinem Sieg im vergangenen Jahr. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Angeführt von mehreren Ex-Siegern wie John Degenkolb oder Pascal Ackermann wird heute der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt ausgetragen. Am Tag der Arbeit starten die Topfahrer um den deutschen Meister Nils Politt gegen 12:05 Uhr in Eschborn und werden rund fünf Stunden später im Ziel an der Alten Oper in der Frankfurter Innenstadt erwartet.

Frankfurt/Main - Auf der 202 Kilometer langen Strecke müssen die Profis etwa 3000 Höhenmeter und zweimal den Feldberg bewältigen. In Degenkolb (2011), Rekordsieger Alexander Kristoff (2014-2018), Ackermann (2019), dem Belgier Jasper Philipsen (2021) und Vorjahressieger Sam Bennett treten gleich mehrere Ex-Titelträger wieder an. dpa