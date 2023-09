Amazon-Logistikzentrum in Nordhessen steht seit einem Jahr leer

Kassel

Das Logistikzentrum von Amazon in der Falderbaumstraße steht leer: 2021 wurde dafür das Möbelhaus Preis-Rebell abgerissen, derzeit wird die Fläche nicht genutzt.

Amazon hat das Gebäude in Kassel nie bezogen. Über die Gründe für den Leerstand lässt sich spekulieren. Angeblich gibt es Mietinteressenten.

Kassel-Waldau – Das Logistikzentrum, das vom Immobilienentwickler Goodman für Amazon in Waldau gebaut wurde, steht seit etwa einem Jahr leer. Das Gebäude sieht von außen bezugsfertig aus. Vor Ort lässt ein Wachmann an einem Nachmittag mehrere Gärtner vom Hof fahren, die offenbar die Rasenflächen gemäht hatten. „Niemand da“, ist alles, was sich der Wachmann auf Nachfrage entlocken lässt. Offenbar wird Wert darauf gelegt, die Liegenschaft in gutem Zustand zu halten.

„Amazon befasst sich derzeit mit einer Eigennutzung oder einer Nutzung durch Dritte“, sagt Kai Wittrock, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Kassel. Es gebe Mietinteressenten, auch aus der Region.

Spekulation: Warum das Amazon-Logistikzentrum in Kassel leer steht

Über die Gründe für den Leerstand lässt sich derzeit nur spekulieren. Dass die Wirtschaftsförderung Kassel mit Amazon über eine Nutzung im Gespräch ist, macht einen Rechtsstreit, der die Nutzung des Gebäudes verhindert, unwahrscheinlich.

Auf die Frage, warum man sich für Kassel entschieden habe, antwortete Amazon vor eineinhalb Jahren, dass hier die Kapazität des Unternehmens bisher nicht ausreiche. Möglicherweise haben sich die Erwartungen von Amazon an das Wachstum des Onlinehandels in der Region Kassel nicht erfüllt. Bundesweit stieg der Umsatz im Internethandel von Juni auf Juli 2023 um sieben Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit – lag aber immer noch niedriger als im Vorjahr.

Möbelhaus Preis-Rebell in Waldau wurde für das neue Gebäude abgerissen

Im Frühjahr 2021 hatte Amazon angekündigt, das Logistikzentrum im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb zu nehmen. 125 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze sollten entstehen, teilte Amazon damals mit. Hinzu sollten mehrere Hundert Stellen als Fahrer für Lieferservicepartner und Flex-Partner kommen. Geplant war auch eine Fotovoltaikanlage auf dem 11.300 Quadratmeter großem Dach – zur Verfügung steht auch ein Parkhaus mit vier Ebenen.

Ein Amazon-Sprecher teilte auf Anfrage mit, dass er keine neuen Informationen zu dem Standort in der Falderbaumstraße 10 in Kassel-Waldau geben könne und dass ein konkreter Eröffnungstermin nicht feststehe. (Johannes Rützel)

