Ammoniakaustritt auf Firmengelände: Zwei Personen verletzt

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Betrieb in Heldenbergen (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht zum Freitag das giftige Gas Ammoniak ausgetreten. Zwei Mitarbeiter der Firma seien dabei leicht verletzt worden und vorsorglich ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach hätten insgesamt fünf Mitarbeiter über Schwindel geklagt. Die Angestellten hätten den Austritt des Gases bemerkt und umgehend einen Notschalter betätigt, der die Produktion stoppt.

Heldenbergen - Dadurch sei ein weiterer Austritt verhindert worden, hieß es. Nach umfangreichen Messungen konnte die Feuerwehr eine weitere Gefährdung ausschließen. dpa