Anhaltender Regen lässt erste Flüsse über die Ufer treten

Autos fahren bei starkem Regen durch tiefe Pfützen. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Der anhaltende Regen hat in Hessen die ersten Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen. Am stärksten war das Hochwasser an Lahn und Eder, wie aus einer Übersicht des in Wiesbaden ansässigen Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) hervorgeht. Dort wurde am Freitagmorgen an den Messstationen Gießen, Leun (Lahn-Dill-Kreis) und Schmittlotheim (Landkreis Waldeck-Frankenberg) die Meldestufe 2 überschritten.

Wiesbaden - An 23 Stationen stiegen die Pegelstände über die Meldestufe 1. Keine Überschreitung meldeten 105 Stationen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kommt am Samstag gegen Nachmittag von Westen her weiterer Regen auf. Vor allem im hessischen Bergland fallen dabei innerhalb von zwölf Stunden zwischen 30 und 40 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Die Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Die Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem „größeren Hochwasser“, das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab der Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar. dpa