Anna Loos zieht es in die Ferne

Teilen

Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, aufgenommen während eines Fototermins im East Hotel Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Schauspielerin und Sängerin Anna Loos würde gerne für ein bis zwei Jahre in eine Stadt in einem fremden Land ziehen. „Nach Tokio, Paris oder Barcelona. Ich liebe Sprachen“, sagte die 52-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Allerdings müssten erst die Kinder aus dem Haus sein. Diese loszulassen, falle ihr nicht schwer. „Wir dürfen sie nicht festhalten“, sagte Loos.

Bad Vilbel - Sich selbst sieht sie als einen zuversichtlichen Menschen. Die Corona-Zeit hat sie genutzt, um ihren Bootsführerschein zu machen, als Nächstes möchte sie ihre Segelkenntnisse auffrischen. Loos ist seit fast 20 Jahren mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers verheiratet. dpa