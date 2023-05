Großflächiger Feuerwehreinsatz: 180 Heuballen brennen in Groß-Gerau

Von: Jacob von Sass

Am 1. Mai brennen 180 Heuballen auf einer Wiese an der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim. Die Feuerwehr ist in Groß-Gerau im Einsatz.

Groß-Gerau – Am Montagabend (1. Mai) brannten auf einer Wiese bei Groß-Gerau (Landkreis Groß-Gerau) 180 Heuballen. Die Feuerwehr rückte aus, um die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Brandursache ist bis jetzt ungeklärt. Nun ermittelt die Polizei. Was genau war passiert?

Gegen 22.20 Uhr meldete eine Zeugin ein Feuer in der Feldgemarkung zwischen der Procter-&-Gamble-Straße und der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim. Hier fingen aus bislang ungeklärten Umständen ungefähr 180 Heuballen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Feuer. Laut Polizei beläuft sich der geschätzte Schaden auf mehrere tausend Euro.

Riesiges Feuer: Ungefähr 180 Heuballen brannten am 1. Mai an der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim in Groß-Gerau. © 5Vision

180 Heuballen brennen in Groß-Gerau: Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

Die Feuerwehr Groß-Gerau war im Einsatz und ließ die Heuballen kontrolliert herunterbrennen. Das dauerte einige Stunden. Zeugen des Brands können sich unter 06142/6960 bei der Polizei in Rüsselsheim melden. (Jakob von Sass)

