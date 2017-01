Volle Skipisten am Wochenende

Ob auf dem Feldberg, in der Rhön, im Westerwald oder in den Wintersportregionen in Nordhessen: Überall herrschte am Wochenende auf den Zufahrtstraßen zu den hessischen Skipisten drangvolle Enge.

Nach den Schneefällen, die das Sturmtief „Egon“ in der vergangenen Woche vielerorts mit sich gebracht hatte, nutzten Skifahrer und Rodelbegeisterte die idealen Bedingungen, auch wenn der Himmel sich meist nur grau in grau zeigte. Kehrseite der Medaille: Viele Unfälle auf glatten Straßen – vor allem in Mittelhessen. Vielerorts blieb es aber glücklicherweise bei Blechschäden, Verletzte kamen mit leichten Blessuren davon. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigt für die nächsten Tage Hochdruckwetter an. Die Temperaturen sollen jedoch nicht über den Gefrierpunkt steigen. (dpa)