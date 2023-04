Anteil von Eiern aus ökologischer Haltung gestiegen

Eier liegen in einem Betrieb mit Eiern aus Freilandhaltung. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Anteil an Eiern aus ökologischer Haltung ist in Hessen gestiegen. Fast jedes vierte im vergangenen Jahr gelegte Ei stamme von einem entsprechend gehaltenen Huhn, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Dies sei ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Die häufigste Haltungsform war mit 60 Prozent weiterhin die sogenannte Bodenhaltung.

Wiesbaden - Insgesamt legten die rund 1,2 Millionen Legehennen in Hessen 2022 etwa 354,6 Millionen Eier. Das waren knapp vier Prozent mehr als im Jahr 2021.

Laut Auskunft des Deutschen Tierschutzbundes leben bei einer Bodenhaltung die Hühner ausschließlich im Stall, auf jeden Quadratmeter kommen neun Tiere. Bei einer ökologischen Haltung dürfen im Stall pro Quadratmeter höchstens sechs Hennen gehalten werden, jedes Tier hat zudem Auslauf im Freien auf einer Fläche von mindestens vier Quadratmetern. dpa