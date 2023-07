„Anti-Bahndeutsch-Seminar“ in Frankfurt: „Das quält die Leute“

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die Deutsche Bahn will die Kommunikation zwischen Lokführern und Fahrgästen verbessern. Ein Sprechtraining in Frankfurt soll „Bahndeutsch“ beseitigen.

Frankfurt – Die Kommunikation zwischen Lokführern der Deutschen Bahn und ihren Fahrgästen hat ein großes Problem: das „Bahndeutsch“. Ein Sprechtrainer soll nun Abhilfe schaffen. Wie die Satiresendung extra 3 des Norddeutschen Rundfunks berichtet, hat in Frankfurt ein „Anti-Bahndeutsch-Seminar“ stattgefunden.

Ein Lokführer, der an diesem Seminar teilnimmt, erklärt das Problem so: „Man hat manchmal zu viel Bahnjargon gebracht, Abkürzungen der Bahn, die nur ein Mitarbeiter versteht.“ Das Beispiel eines Teilnehmers: „Der Zug wird wegen größerer Verspätung gebrochen ...“ Der Beitrag zeigt eine Gruppe von Lokführern bei verschiedenen Übungen unter Anleitung des Sprechtrainers Steffen Popp.

Ein ICE und ein Regionalzug im Frankfurter Hauptbahnhof. © Helmut Fricke/dpa

„Anti-Bahndeutsch-Seminar“ in Frankfurt: „Mal was anderes“

Popp, der das Seminar „Erzählen statt Quälen“ genannt hat, sagt: „Wir erzählen sehr viel, das quält die Leute, weil sie Relevantes nicht raushören können.“ Gemeinsam mit den Lokführern arbeitet er daran, die Kommunikation mit den Fahrgästen verständlicher zu gestalten.

Die Übungen finden sowohl im Fahrgastraum als auch im Führerstand einer S-Bahn am Hauptbahnhof Frankfurt statt. Unter anderem wird geübt, wie eine Verspätung locker, witzig und verständlich kommuniziert werden kann. „Sie kennen es vom Auto: Die Ampel ist noch rot“, übt ein Lokführer seine Durchsage, „die Abfahrt verzögert sich.“ Ein anderer Teilnehmer sagt: „Hier spricht der Lokführer. Die Schranken haben keine Lust, sich zu schließen. Das muss ich mit Kollegen besprechen.“

Die Reaktionen der Fahrgäste auf die neuen Durchsagen sind positiv: „Mal was anderes – nicht so langweilig und trist wie sonst“, sagt einer. Ein anderer Fahrgast ergänzt: „Gut, wenn‘s überhaupt Ansagen gibt, damit man weiß, was los ist.“ (cas)