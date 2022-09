Apotheke nach Freisetzung von Substanz evakuiert

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einer Apotheke in der Wiesbadener Innenstadt ist am Donnerstag eine mutmaßlich explosive Chemikalie freigesetzt worden. Polizei und Feuerwehr evakuierten vorsorglich das Gebäude und sperrten die umliegenden Straßen ab.

Wiesbaden - Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, waren Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zu einer chemischen Reaktion mit explosionsgefährlicher Pikrinsäure gekommen. Details zu dem Einsatz waren zunächst nicht bekannt. dpa