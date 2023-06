Streik: In Hessen bleiben viele Apotheken geschlossen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Am 14. Juni bleiben in ganz Deutschland und auch in Hessen viele Apotheken geschlossen. Nur so könne man sich „nachhaltig Gehör“ verschaffen.

Offenbach – Viele Apotheken in ganz Deutschland werden am kommenden Mittwoch (14. Juni) voraussichtlich ihre Türen schließen. Auch in Hessen sollen die Apotheken anlässlich des bundesweiten Protesttages am 14. Juni geschlossen bleiben. Dieser wird von den deutschen Apothekerverbänden und Apothekerkammern unter dem Dach der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) gemeinsam initiiert, wie der Hessische Apothekerverband (HAV) am Freitag (9. Juni) mitteilte.

Der Vorsitzende des HAV, Holger Seyfarth, rief in Offenbach zu einer möglichst breiten Beteiligung an den eintägigen Apothekenschließungen auf. „Wir fordern alle hessischen Apotheken auf, sich an dem bundesweiten Protesttag zu beteiligen“, sagte Seyfarth. Die Arzneimittelversorgung werde am 14. Juni allerdings nur über die Notdienstapotheken aufrechterhalten. Die Apothekerinnen und Apotheker reagieren damit auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung.

Am Eingang einer Apotheke ist ein Schild mit dem Apothekenzeichen angebracht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Apotheken-Streik in Hessen sei die einzige Möglichkeit, sich „nachhaltig Gehör“ zu verschaffen

Die Bundesregierung habe den Protesttag provoziert, erklärte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening in Berlin. Denn sie destabilisiere die Arzneimittelversorgung in Deutschland durch Gesetzesvorhaben, die die Probleme der öffentlichen Apotheken immer wieder ignorierten. Die drohenden Apothekenschließungen seien ein deutlicher Ausdruck der wachsenden Unzufriedenheit im Berufsstand.

„Lieber Karl, behalte das Geld“: Apotheke in Obertshausen im Kreis Offenbach sieht Existenz bedroht – 50 Cent sorgen für Ärger.

„Anstatt die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln über die Apotheken vor Ort zu stabilisieren, wird sie geschwächt“, so Overwiening. Jeden Tag müssten Apotheken schließen. „Darauf müssen wir aufmerksam machen.“ Der Protest aller Apotheken sei die einzige Möglichkeit, sich gegenüber der Politik „nachhaltig Gehör“ zu verschaffen, so die Mitteilung des HAV. (cas)