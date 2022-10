Aquaplaning: Auto überschlägt sich, Insassen leicht verletzt

Teilen

Blick auf die Unfallstelle. © -/5vision.media /dpa/Archivbild

Aquaplaning hat auf der Bundesautobahn 5 bei Friedrichsdorf zu einem Autounfall mit zwei Leichtverletzten geführt. Der Fahrer und sein Insasse wurden nach dem Alleinunfall am Samstagabend im Hochtaunuskreis in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Friedrichsdorf - Der Fahrer habe zuvor bei starken Regenfällen und regennasser Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Bad Homburger Kreuz die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, hieß es. Das Auto sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben geraten, habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. dpa