Bahnfahrer müssen auf Busse umsteigen

Frankfurt - Wegen Bauarbeiten müssen Bahnfahrer auf einer zentralen Strecke in Südhessen wochenlang auf Busse ausweichen.

Vom 19. Mai an werden sechs Wochen lang zwischen Frankfurt/Darmstadt und Heidelberg keine durchgehenden Zugverbindungen angeboten, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund am Dienstag mitteilte. Betroffen ist auch der ICE-Verkehr. Die Strecke zwischen Bensheim und Weinheim wird komplett gesperrt. Als Ersatz für den Regionalverkehr werden auf diesem Abschnitt Busse eingesetzt. "Die ICE zwischen Frankfurt und Karlsruhe fallen in der Regel aus, nur einige werden umgeleitet", sagte ein Sprecher der Bahn. (dpa)

