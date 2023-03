Arbeitsagentur berichtet Arbeitsmarktzahlen zum März

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Arbeitsagentur berichtet heute (10.00 Uhr) über die Entwicklungen auf dem hessischen Arbeitsmarkt im Monat März. Im Februar waren zum Stichtag in dem Bundesland 179.436 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer unveränderten Quote von 5,2 Prozent entsprach. Zuletzt hatten vor allem geflüchtete Menschen aus der Ukraine die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen lassen.

Frankfurt/Main - Ihre Integration in den Arbeitsmarkt hängt nach Einschätzung der Regionaldirektion Hessen vor allem von ausreichenden Möglichkeiten zur Kinderbetreuung ab. dpa