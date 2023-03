Arbeitsagentur legt Arbeitsmarktzahlen für Februar vor

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude. © Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Die jüngsten Zahlen zum hessischen Arbeitsmarkt verkündet an diesem Mittwoch (10 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt. Im Januar war die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen deutlich auf 178.669 gestiegen. Gründe waren das ausgelaufene Weihnachtsgeschäft und weniger Jobmöglichkeiten in den klassischen Außenberufen. Die Arbeitslosenquote war im Vergleich zum Dezember um 0,3 Punkte auf 5,2 Prozent geklettert.

Frankfurt/Main - Eine nachhaltige Erholung wird erst im Frühjahr erwartet. dpa