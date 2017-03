Ursache für Unfalltod achtfacher Eltern weiter unklar

Bad Arolsen/Kassel - Die Ermittler rätseln weiter über die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem Mitte Januar in Nordhessen die Eltern von acht Kindern getötet wurden.

Alkohol, überhöhte Geschwindigkeit sowie technische Mängel an den Fahrzeugen seien laut einem Gutachten nicht Ursache des fatalen Zusammenstoßes, teilten die Polizei in Korbach und die Staatsanwaltschaft in Kassel am Donnerstag mit. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Bei dem Unfall waren die 37 und 34 Jahre alten Eheleute aus Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) auf einer Bundesstraße frontal mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der 57-jährige Fahrer des Transporters hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren und war auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Eltern starben durch den Unfall. Zwei ihrer Kinder (3, 6) saßen im Auto und wurden schwer verletzt - sie seien inzwischen genesen, berichtete der Bürgermeister der Stadt, Jürgen van der Horst, am Donnerstag. Auch der Transporterfahrer hatte schwere Verletzungen erlitten.

Insgesamt lebte das Paar mit sieben Kindern unter einem Dach. Das Ehepaar hatte vier gemeinsame Kinder, drei weitere stammen aus einer früheren Beziehung der Mutter. Die Kinder seien im familiären Umfeld untergebracht und würden unter anderem vom Jugendamt unterstützt, so van der Horst. Ein weiteres Kind des Vaters aus einer früheren Beziehung lebt bei der Mutter. Für die hinterbliebenen Kinder hatte es eine Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft gegeben. Auf einem Spendenkonto, das die Stadt Bad Arolsen eingerichtet hatte, sind laut dem Bürgermeister inzwischen fast 490.000 Euro Spenden zusammengekommen. (dpa)

