Asbest in Schule entdeckt

Wiesbaden - In der Wiesbadener Helene-Lange-Schule sind während Renovierungsarbeiten asbesthaltige Klebstoffreste im Teppich entdeckt worden.

Aus diesem Grund war die integrierte Gesamtschule am Donnerstag geschlossen worden. Nach Auskunft der Stadt vom Freitag wurden bei einer Messung in dem betroffenen Bereich jedoch keine Asbestfasern in der Raumluft entdeckt. Der Unterricht an der Schule soll am Montag, 27. März, wieder stattfinden. Der betroffene Flurbereich wird ab kommender Woche bis zum Ende der Osterferien saniert und bleibt bis dahin gesperrt. Außerhalb des gesperrten Bereichs besteht nach Einschätzung der Stadt keine Gefahr, dass die Atemluft mit Asbest verseucht ist. (dpa)

Archivbilder:

