In Aschaffenburg findet ein Passant einen offensichtlich orientierungslosen Mann auf einer Parkbank und alarmiert sofort die Polizei. Wer kennt den Mann? Wird er vermisst?

Aschaffenburg/Offenbach - Bereits in der vergangenen Woche hat ein Passant in Aschaffenburg der Polizei einen augenscheinlich hilflosen Mann auf einer Parkbank gemeldet. Der noch Unbekannte befindet sich aktuell in einem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung. Jetzt braucht die Polizei jedoch dringend Hilfe: Sämtliche Maßnahmen zur Klärung seiner Identität verliefen nämlich bislang ergebnislos. Vermisst wird der Mann bisher wohl auch von niemanden.

Die Polizei in Hessen sucht ebenfalls nach möglichen Zeugen. Die Beamten in Offenbach teilten am Freitag (27.09.2019) eine entsprechende Pressemeldung der Kollegen in Bayern.

Orientierungsloser Mann am Agathaplatz in Aschaffenburg gefunden

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbilds erhofft sich die Polizei nun weitere Hinweise. Am späten Abend des 10. September 2019 hatte ein Passant den offenbar orientierungslosen Mann am Agathaplatz in Aschaffenburg angetroffen und anschließend die Polizei verständigt. Eine Streifenbesatzung brachte den älteren Mann schließlich zur Dienststelle. Ein Abgleich mit aktuellen bundesweiten Vermisstenfällen verlief ergebnislos. Auch sonstige Maßnahmen der Polizeibeamten zur Identifizierung führten bislang nicht zum Erfolg.

Aschaffenburg: Polizei beschreibt unbekannten Mann und hofft auf Hinweise

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er ist etwa 60 Jahre alt, hat ein gepflegtes Erscheinungsbild, einen Oberlippenbart und trägt eine Brillenträger. Er gab gegenüber den Polizei an, dass er mit Vornamen „Lutz“ heiße. Er nannte bei einer Befragung zudem mehrfach die Orte Bayreuth und Weißenburg in Bayern. Seine Partnerin „Ilse“ soll zudem bereits vor elf Jahren an Krebs verstorben sein.

Polizei in Aschaffenburg veröffentlicht Bild des Unbekannten

Wird der Mann vielleicht in Bayern oder Hessen vermisst? Mit der Veröffentlichung eines Lichtbilds erhofft sich die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun den entscheidenden Hinweis zu seiner Identität. Wer den Mann auf dem Foto kennt, wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 06021/857-2230 zu melden.

