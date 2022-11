SEK umstellt Gebäude in Aßlar: Mann schwer verletzt – Polizei nennt weitere Details

Von: Lucas Maier, Sarah Neumeyer

In Aßlar werden mehrere Menschen bei einer Auseinandersetzung verletzt. Es gibt Berichte über Schüsse. Eine Person muss notoperiert werden.

Update vom Dienstag, 1. November, 11.45 Uhr: Nach der Auseinandersetzung im Lahn-Dill-Kreis, hat die Staatsanwaltschaft Wetzlar zusammen mit der Polizeidirektion Lahn-Dill, weitere Details bekannt gegeben. Demnach soll es gegen 15:40 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Insgesamt sollen rund zehn Personen im Bereich eines Autohandels an der B277 aufeinandergetroffen sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei schreiben.

„Zeugen berichteten von mehreren Schüssen, die offenbar abgegeben wurden“, heißt es wörtlich in der Mitteilung. Neben Spezialkräften, ist auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz gekommen. Ein 53 Jahre alter Mann aus Wetzlar wurde bei der Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Er musste noch am Abend in einem Krankenhaus operiert werden, mittlerweile sei sein Zustand aber stabil, wie es heißt. Auch die anderen Verletzten wurden in Folge der Auseinandersetzung in Krankenhäuser gebracht.

Auseinandersetzung in Aßlar: Spezialeinheiten der Polizei Hessen umstellen Gebäude. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Nach heftigem Streit: Spezialkräfte stürmen Haus in Aßlar

Noch am Abend umstellten Spezialkräfte der Polizei ein Gebäude in der Hauptstraße. Zeugen hatten angegeben, dass eine Person nach der Streitigkeit in das Haus geflohen war. Mit Lautsprechern forderten die Beamtinnen und Beamten die Person auf, das Haus zu verlassen.

Da keine Antwort erfolgte, stürmten die Einsatzkräfte das Gebäude. Eine Person konnte bei dem Einsatz allerdings nicht angetroffen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Ebenfalls wurde bestätigt, dass die Beamtinnen und Beamten weitere Gebäude durchsuchten, sowie dass es zu mehreren Festnahmen kam. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiterhin unklar.

Großeinsatz der Polizei in Aßlar: Mehrere Menschen verletzt

Update vom Montag, 31. Oktober, 21.55 Uhr: Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Aßlar sind sechs Personen verletzt worden, mindestens eine davon schwer. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Laut Zeugenaussagen soll eine Person eine Schusswaffe dabei gehabt haben, daher wurden auch Spezialeinsatzkräfte der hessischen Polizei hinzugezogen.

Insgesamt sechs Personen wurden festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am Abend unter anderem ein Wohnhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiterhin unklar.

Großeinsatz der Polizei in Aßlar: Mehrere Menschen verletzt

Erstmeldung vom Montag, 31. Oktober: Aßlar – In Aßlar im Lahn-Dill-Kreis sind mehrere Menschen bei einem Streit zwischen zwei größeren Gruppen verletzt worden. Die Polizei ist im Großeinsatz, auch ein Hubschrauber wurde laut Polizeiangaben eingesetzt.

Es habe auch Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag (31. Oktober) in Dillenburg. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar.

Großeinsatz der Polizei in Aßlar: Berichte über Schüsse

Die Polizei sei mit Spezialeinsatzkräften vor Ort. Es habe Mitteilungen gegeben, dass möglicherweise ein oder mehrere Schüsse gefallen seien. Weitere gesicherte Details zum Geschehen vor Ort gebe es noch nicht.

An dem Konflikt sollen rund 20 Personen beteiligt gewesen seien. Die Verletzungen seien nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich, teilte der Polizeisprecher mit. Einige Menschen seien zeitweilig im Krankenhaus behandelt worden. (sne/dpa)