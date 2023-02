Asylunterkunft in Hattersheim brennt

Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine dreistöckige Asylunterkunft hat in der Nacht zu Donnerstag in Hattersheim am Main (Main-Taunus-Kreis) gebrannt. Der Brand sei vermutlich in der Küche im Dachgeschoss entstanden, teilte die Polizei mit. Die knapp 40 Bewohner hätten die Unterkunft eigenständig und unverletzt verlassen können. Bei einem Feuerwehrmann bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Hattersheim am Main - Die Höhe des Sachschadens lasse sich derzeit nicht beziffern, dürfte jedoch bei mehreren Hunderttausend Euro liegen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Donnerstagmorgen noch an. dpa