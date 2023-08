Atemprobleme, Übelkeit: Schädlingsmittel als Grund vermutet

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach einem größeren Einsatz um einen möglichen Gasaustritt in der Wetterau vermutet die Feuerwehr ein Schädlingsbekämpfungsmittel als Ursache. Der Einsatz am Dienstag hatte sich um einen Überseecontainer gedreht. Dieser sei am Hamburger Hafen begast worden, um so gegen Schädlinge vorzugehen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch zu den bisherigen Erkenntnisse mit.

Florstadt - Offenbar sei am Zielort, ein Gewerbegebiet in Florstadt, nicht bekannt gewesen, dass der Container vor einem näheren Kontakt noch hätte belüftet werden müssen.

Anwohner hatten am Dienstag über Übelkeit und Atembeschwerden geklagt und die Einsatzkräfte gerufen. Drei Personen kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Feuerwehr hatte laut Polizei bei Messungen keine Veränderungen mehr in der Luft feststellen können. dpa