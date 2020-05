Spektakuläre Verfolgungsjagd mit Hubschrauber: Audi-Fahrer flüchtet von NRW nach Hessen

Wilde Verfolgung von NRW nach Hessen: Polizei setzt sogar Hubschrauber ein. Warum der Audi-Fahrer flüchtete, ist unklar. Er wird weiter gesucht.

Willingen - Hubschrauber und Streifenwagen weckten am frühen Sonntagmorgen (10.05.2020) die Einwohner Willingen-Usseln im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg auf: Eine wilde Verfolgungsjagd war in dem Willinger Ortsteil zu Ende gekommen - ohne Erfolg. Am Sonntag gegen 3.10 Uhr war Polizeibeamten ein Auto aufgefallen, welches auf der Fahrbahn der Bundesstraße 480 am Ausgang des Losenberg-Tunnels bei Olsberg in Nordrhein-Westfalen stand.

Verfolgungsjagd von NRW nach Hessen: Flucht vor der Polizei - ohne Grund

Als der Audi-Fahrer den Streifenwagen bei Olsberg in NRW bemerkte, beschleunigte er aus unbekanntem Grund und fuhr durch den Tunnel in Richtung Autobahnzubringer. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Der flüchtige Wagen drehte am Kreisverkehr der Autobahnzufahrt und kehrte über die B480 zurück. Dort überfuhr er eine rote Ampel und bewegte sich weiter in Richtung Winterberg (NRW).

Verfolgung von NRW nach Hessen: Audi-Fahrer gelingt die Flucht

In Olsberg-Assinghausen in NRW bog der Audi auf die nach Olsberg-Bruchhausen führende Kreisstraße und fuhr dann weiter in Richtung Brilon-Wald (NRW). Hierbei überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Auto.

Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt dann nach Willingen-Usseln im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg (Hessen) fort. Dort verloren die Beamten den Audi aus den Augen. Im Einsatz bei der Verfolgung befanden sich Streifenbesatzungen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis in NRW und aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (Hessen).

Verfolgung von NRW nach Hessen: Auch Hubschrauber im Einsatz

Auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel NRW wurde zur Fahndung hinzugezogen. Den abgestellten schwarzen Audi RS 6 entdeckten die Beamten schließlich in der Hochsauerlandstraße in Willingen-Usseln.

Eine Suche nach dem oder den Fahrzeuginsassen in der Nähe verlief negativ. Der Audi wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Angaben zur Fahrt machen können, werden gebeten, die Polizeiwache in Brilon (NRW) unter Tel. 02961/90 200 zu kontaktieren.

Von Wilhelm Figge

