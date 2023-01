Auf A5: Auto mit Familie blockiert und mit Böllern beworfen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Das Auto einer Familie ist auf der Autobahn 5 von zwei parallel fahrenden Wagen blockiert und mit Böllern beworfen worden. In einem der beiden Wagen hat der Fahrer des am Samstag attackierten Autos eine Frau in Brautkleid gesehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sucht nach Zeugen für den Vorfall in der Nähe des südhessischen Bensheim. Die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge sind bekannt.

Bensheim/Darmstadt - Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. dpa