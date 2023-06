Auf dem Platz gibt sie den Ton an: 17-jährige aus Kreis Kassel ist Schiedsrichterin bei den Männern

Von: Tim Bergfeld

Die 17-jährige Stine ist Schiedsrichterin bei Fußballspielen der Männer. Auf Facebook ist ein Video des RTL über die junge Frau erschienen.

Liebenau - Auf Facebook hat das Video des RTL mehr als 400.000 Aufrufe: Es geht um Stine, sie ist 17 und Schiedsrichterin. Seit kurzem pfeift sie auch Spiele mit erwachsenen, männlichen Fußballern im Kreis Kassel. Dabei hat sie sich schon in den ersten zwei Spielen beweisen können.

„Im ersten Moment ist es schon komisch“, sagt sie dem RTL über ihre erste Saison als Unparteiische bei den Männern. Stine gibt zu, als Frau habe man Respekt. Die Spieler sehen, dass sie sich durchsetzen kann und loben sie: „Respekt! In so einem Alter so gut zu pfeifen, so souverän“, sagt ein Spieler. „Wer am Sonntag freiwillig aufsteht, um so ein Spiel zu pfeifen, wirklich großen Respekt!“, lobt ein anderer.

Berühmte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus findet die Entwicklung gut

Das prominenteste Beispiel und Aushängeschild der deutschen Schiedsrichterinnen ist Bibiana Steinhaus, die in ihrer Karriere auch Bundesligaspiele pfiff. Auf die Frage, ob in Zukunft mehr weibliche Unparteiische eingesetzt werden, antwortete Steinhaus im Interview mit dem NDR: „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die eine oder andere noch auf dem Feld in Aktion erleben werden. Ganz wichtig auch aus Sicht der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ist, dass die Besten eingesetzt werden.“

Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die Rote Karte. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Bei der Fußball-WM in Katar waren insgesamt sechs Schiedsrichterinnen auf dem Platz, nämlich drei Hauptschiedsrichterinnen und drei Assistentinnen. Dass ausgerechnet in Katar weibliche Referees eingesetzt werden, findet Steinhaus unproblematisch: „Fußball wird weltweit gespielt. Fußball ist Vielfalt und für jedermann offen. Dass wir diese Diversität in Schiedsrichter-Teams sehen können, freut mich ganz besonders.“ Und wer weiß, vielleicht schafft es Stine bald auch zu einer Weltmeisterschaft. (Tim Bergfeld)

Es fehlt in immer mehr Orten an Schiedsrichtern, auch im Kreis Kassel.