Auffahrunfall auf A60 mit Lkw: Frau wird eingeklemmt

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der A60 vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger fuhr am frühen Mittwochabend mit einem Lkw auf ihr Auto auf, woraufhin ihr Wagen auf ein Fahrzeug weiter vorne geschoben wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mainz - Durch den Aufprall flogen am Abend Trümmerteile auf die Straße, woraufhin sich ein Stau bildete. Wegen der hohen Abgasbelastung, die dadurch im Hechtsheimer-Tunnel entstand, löste die Brandmeldeanlage aus. Daraufhin schlossen sich automatisch alle Schranken, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Auto wurde beim Schließen der Schranken beschädigt. Die Autobahn wurde in beide Richtungen am Abend zeitweise gesperrt. dpa