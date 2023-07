Aufsteiger Darmstadt strukturiert sportliche Leitung neu

Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Der Verein hat die Rolle des „Leiters Organisation Lizenzspielerabteilung“ neu geschaffen und besetzt die Stelle mit Ex-Profi Michael Stegmayer, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Angesichts der immer komplexeren Prozesse und umfangreicheren Anforderungen gilt es, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.

Darmstadt - Man wolle damit den „gestiegenen Herausforderungen und wachsenden Anforderungen“ im Profifußball gerecht werden.

Stegmayer war bisher Teammanager und wird auf diesem Posten vom bisherigen Mannschaftsbetreuer Matthias Neumann abgelöst. „Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und besitzt ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft“, sagte Wehlmann, dessen Rolle unverändert bleibt, über Neumann. Aufsteiger Darmstadt startet als Außenseiter in die Erstliga-Spielzeit, die für die Lilien mit einem Gastspiel bei Rivale Eintracht Frankfurt am 20. August beginnt. dpa