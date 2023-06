Tierheime sind keine „Haustier-Mülldeponie“: Kassler Tierschützer nach Katzenfund stinksauer

Von: Maibrit Schültken

Eine herrenlose Katze wartet vor der Tür des Wau-Mau-Insel Tierheims in Kassel. Auf Facebook machen die Mitarbeiter ihrem Ärger Luft.

Kassel – Ohne Besitzer und völlig verängstigt kauerte eine Fellnase allein in einer Transportbox vor dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel. Ob Katze oder doch Kater, sei aktuell noch nicht ganz klar. Sicher ist nur eins – das Handeln des ehemaligen Tierbesitzers erhitzt die Gemüter.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Mit dieser philosophischen Molière-Weisheit appelliert das Tierheim auf Facebook an die Öffentlichkeit. Das Verhalten gegenüber der armen Karthäuser-Katze sei ein einziger Ausdruck von mangelndem Respekt und Verantwortungslosigkeit gegenüber des Tieres.

Eine Mitarbeiterin des Tierheims in Kassel fand das ausgesetzte Tier am Mittwoch. © Facebook – Tierheim Wau-Mau-Insel

Neue Katze im Tierheim in Kassel: Tierhalter geben Verantwortung an Tierheime ab

Eine Mitarbeiterin des Tierheimes habe die verängstigte Katze am Mittwochmorgen (7. Juni) vor dem Tierheimtor in Kassel gefunden. Jetzt ist Frustration auf Facebook groß: „Manche Leute scheinen ja zu glauben, dass Tierheime eine Art Haustier-Mülldeponie sind, wo man seine Probleme oder was man dafür hält, einfach abladen kann. Aber mal ehrlich, wer trägt eigentlich die Verantwortung für das Tier?“

Es gebe schlicht keine unbegrenzten Ressourcen für die Versorgung aller ausgesetzten Tiere, um die sich ihre Besitzer nicht mehr kümmern können – oder wollen. Das gedankenlose Aussetzen vor Tierheimen sei kein zukunftsfähiges Modell. Zuletzt waren erst Ende Mai wieder zwei Katzen vor dem Wau-Mau-Insel Tierheim in Kassel ausgesetzt worden.

Auch in den Kommentaren des Facebook-Posts äußern sich Tierliebhaber aufgebracht über den Vorfall und ziehen ihren Hut vor dem unermüdlichen Einsatz und der Geduld des Tierheims. (Maibrit Schültken)