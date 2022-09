Ausschuss diskutiert über tödlichen Polizeieinsatz

Landtag

+ © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild Peter Beuth (CDU), Innenminister von Hessen. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mit einem tödlichen Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel wird sich der Innenausschuss des hessischen Landtags in seiner Sitzung an diesem Donnerstag (ab 12.00 Uhr) beschäftigen. Die Linksfraktion hat einen Fragenkatalog zu dem Vorfall eingereicht und will unter anderem wissen, in welcher Situation es zur Schussabgabe kam. Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums wird Innenminister Peter Beuth (CDU) im Auschuss die Fragen beantworten.

Wiesbaden/Frankfurt - Ein 23-Jähriger soll im vergangenen Monat in einem Hotel im Frankfurter Rotlichtmilieu zunächst zwei Prostituierte mit einer Waffe bedroht haben. Beim anschließenden Polizeieinsatz verletzte er früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge einen Polizeihund mit einem Messer schwer. Als die Situation eskalierte, seien Schüsse gefallen. Der Mann war sofort tot, gegen einen Polizisten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Totschlag aufgenommen. dpa