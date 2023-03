Auto brennt: Tote Person auf Fahrersitz entdeckt

In Ludwigsau im Kreis Hersfeld-Rotenburg brennt am Sonntagmittag (26. März) ein Auto. Auf dem Fahrersitz findet die Feuerwehr eine Leiche.

Ludwigsau – In einem brennenden Auto ist am Sonntagmittag (26. März) in Ludwigsau-Meckbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) eine Leiche entdeckt worden. Die Feuerwehr war zu einem brennenden Fahrzeug in einem Waldstück in der Nähe der Mülldeponie gerufen worden. Das teilte die Polizei Osthessen am Nachmittag mit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde die Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Informationen über die Identität des Verstorbenen und die Umstände des Todes. Die Ermittlungen laufen.

Das ausgebrannte Wrack des Autos in Ludwigsau im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. © tvnews-hessen

Nach Feuerwehreinsatz im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Leiche auf Fahrersitz entdeckt

Bürgermeister Wilfried Hagemann wurde umgehend vom Gemeindebrandinspektor informiert. „Die Kennzeichen waren durch das Feuer offenbar unkenntlich geworden, sodass der Halter des Wagens noch nicht festgestellt werden konnte“, sagte der Bürgermeister. Ob es sich also um einen Selbstmord, ein Verbrechen oder einen Unfall handelt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei kündigte weitere Informationen in Kürze an. (red)

