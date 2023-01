Auto kracht gegen Schutzplanke: Fahrer leicht verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen auf der A66 bei Neuhof (Landkreis Fulda) gegen eine Schutzplanke geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der 23-Jährige wurde am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei vermutlich auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen, nach rechts abgekommen und dann vor einer Tunneleinfahrt in eine Schutzplanke gefahren.

Fulda/Neuhof - Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt. dpa