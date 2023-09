Auto kracht in Leitplanke und überschlägt sich - Fahrer tot

Teilen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein 42-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A66 am Hanauer Kreuz ums Leben gekommen. Der Mann hatte ersten Erkenntnissen zufolge in der Nähe der Anschlussstelle Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Auto fuhr in eine Leitplanke und überschlug sich demnach.

Hanau - Der Mann erlitt wohl einen Genickbruch und starb noch am Unfallort. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt. dpa