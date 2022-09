Auto prallt auf A7 gegen Leitplanke: 36-Jährige verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist auf der Autobahn 7 bei Hünfeld (Kreis Fulda) aufgrund eines Aufpralls mit ihrem Fahrzeug unter eine Leitplanke gerast und dabei verletzt worden. Die 36-Jährige sei am Dienstagabend unterwegs gewesen und habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Auto kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, die sich durch den Aufprall anhob.

Hünfeld - Der Wagen fuhr unter der Planke hindurch und kam in einem Graben zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Auto und an der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. dpa