Auto prallt gegen Baum: 71-jährige Beifahrerin gestorben

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum auf der B255 bei Herborn (Lahn-Dill-Kreis) ist eine 71-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr 75 Jahre alter Mann sei am Dienstagabend in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am frühen Mittwochmorgen mit. Die 71-jährige Beifahrerin erlag ihren Verletzungen in einer Klinik, hieß es.

Herborn - Der 75 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls ermitteln. Zuvor hatte „hessenschau.de“ berichtet. dpa