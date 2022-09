Auto prallt gegen Straßenbahn: Mann leicht verletzt

Ein Mann ist am Dienstagvormittag mitten in Frankfurt mit seinem Auto gegen eine Straßenbahn geprallt und dabei leicht verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Seine beiden Familienmitglieder im Auto sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. An der Konstablerwache war er links abgebogen und auf das Gleisbett geraten, dabei fuhr die Straßenbahn gegen sein Auto.

Frankfurt/Main - Laut Polizei kam es nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen. dpa