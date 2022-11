Auto rammt zwei Fußgänger - Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Zwei Fußgänger sind in Kassel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Angefahren wurden nach Polizeiangaben ein 42-Jähriger Mann, der nach dem Unfall am Dienstagabend in Lebensgefahr schwebte, und eine gleichaltrige Frau. Der Autofahrer hatte eine rote Ampel an einem Fußgängerübergang im Stadtteil Nord-Holland missachtet. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.